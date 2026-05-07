JU KSC VOGOŠĆA NASTAVLJA SARADNJU SA UDRUŽENJEM OAZA, KORISNICIMA NA USLUZI KAPACITI KSC VOGOŠĆA

Amela Kobiljak

 Već desetak godina traje kontinuirana saradnja JU KSC Vogošća i Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo Oaza, koja je danas uspješno nastavljena sportskim družnjem kroz trening i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovoga centra. Zajedno sa njima danas su bili i korisnici Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje  Pazarić.

Trenažni procesi se obavljaju sa edukovanim trenerima, uposlenicima ustanova. Osim što se druže, međusobno upoznaju, ove aktivnosti doprinose poboljšanju koncentracije, discipline i sposobnosti praćenja pravila igre, razvoju motorike i uopće poboljšanju kvalitete života.

Direktor Udruženja Samir Halilović, dodaje da je timski rad važan jer podstiče saradnju, komunikaciju i međusobnu podršku, što ima značajan uticaj na njihov socijalni i emocionalni razvoj. Shvatajući važnost ovakvih projekata JU KSC Vogošća će saradnju sa Oazom i podršku njenim korisnicima pužati i u narednom periodu.  

