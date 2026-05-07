 7. MAJ DAN DŽAMIJA

U Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao Dan džamija, koji simbolično podsjeća na rušenje brojnih džamija i drugih vakufskih objekata tokom agresije na RBiH 1992.-1995., povezujući sudbinu bh. džamija sa žrtvama i sudbinom Bošnjaka.

Mi smo danas posjetili dzamiju na Orahovom Brijegu gdje nam je o značaju današnjeg dana govorio imam Ahmed ef.Serdarević. Kaže da se svi moramo pobrinuti da nam džamije budu mjesto gdje ćemo pomagati jedni druge, dati korisne savjete i biti na usluzi jedni drugima.

Još jedan od razloga što se upravo na današnji datum obilježava Dan džamija jeste što su 7. maja 1993. godine, u jeku agresije na RBiH, srpske vojne snage minirale i do temelja srušile Ferhadiju džamiju u Banjoj Luci, iako je, 1950. godine, uvrštena na popis bosanskohercegovačke kulturne baštine, a time i zaštićena od devastiranja.

Tokom agresije na BiH srušeno je 614 džamija.Rušene su sistematski i planski, u cilju zatiranja muslimanske kulturne baštine i identiteta Bošnjaka. Džamije su porušene od strane tzv. VRS-a i HVO-a.

Najstarije bosanskohercegovačke džamije izgrađene su u 15., a najljepše u 16. stoljeću. Ovi grandiozni i dostojanstveni spomenici kulture vijekovima odolijevaju zubu vremena, očaravajući svojom ljepotom i ispunjavajući mirom svakog posjetitelja.