NASILJE NAD ŽENAMA U PORASTU

I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima, te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi.

Bosna i Hercegovina je zakazala u svakom smislu kad je u pitanju zaštita žene i porodice kažu mnogi stručnjaci koji se bave ovom tematikom.

Femicid predstavlja krajnji i najteži oblik rodno zasnovanog nasilja i podrazumijeva ubistvo žene zbog njenog spola. U savremenoj pravnoj i društvenoj teoriji femicid se ne posmatra kao izolovani krivični čin, već kao rezultat dugotrajnih obrazaca diskriminacije, neravnopravnosti i normalizacije nasilja nad ženama.

Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv femicida u Bosni i Hercegovini.