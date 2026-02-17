NAČELNIK HASANOVIĆ SA SARADNICAMA POSJETIO OSNOVNU ŠKOLU “ZAJKO DELIĆ”

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa svojim saradnicima posjetio je Osnovnu školu “Zajko Delić” na Kobiljoj Glavi, gdje je održao i sastanak s direktorom Almerom Begićem.

Tokom sastanka poseban naglasak bio je na važnosti kontinuiranje saradnje lokalne zajednice i obrazovnih ustanova, s ciljem unapređenja uslova za učenike ali i nastavno osoblje.

Ovom prilikom načelnik je obišao i školske prostorije, kao i salu koja je obnovljena zahvaljujući sredstvima koja su izdvojena iz Budžeta Općine Vogošća. Obnovljena sala je još jedan korak u stvaranju kvalitetnijih uslova za izvođenje nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja ali i realizaciju sportskih aktivnosti.

– Drago mi je što vidim da su sredstva iz Budžeta Općine Vogošća utrošena na najbolji mogući način, što su uslovi poboljšani i što ovu salu koriste naša djeca i omladina i mimo nastavnih aktivnosti – rekao je Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća.

Nakon obilaska sale, učesnici sastanka posjetili su i sportski teren koji se nalazi neposredno uz OŠ “Zajko Delić”, te se razgovaralo i o mogućnostima obnove i sanacije ovog igrališta u narednom periodu.

– Iskreno se nadam da ćemo iznaći najbolje moguće rješenje za obnovu sportskih terena odmah uz školu, te pokušati stvoriti optimalne uslove kako bi njima neko upravljao i bio zadužen za njihov održavanje – naglasio je Hasanović.

