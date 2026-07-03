OBILJEŽENA 33. GODIŠNJICA SJEĆANJA NA ŠEHIDE MENJAKA

U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca uz podršku Općine Vogošća, obilježena je godišnjica stradanja mještana naselja Menjak. Prije 33 godine agresor je napao ovaj dio slobodne vogošćanske teritorije i rezultat je bio četiri izgubljena života. U vogošćanskom naselju Menjak tokom agresije na BiH poginulo je 12 boraca pripadnika Armije RBiH. Organizator obilježavanja godišnjice je Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Općine Vogošća.

Među prisutnima bio je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je zajedno s delegacijama i građanima položio cvijeće na spomen-obilježje i odao počast šehidima naselja Menjak, iskazujući poštovanje prema njihovoj žrtvi i doprinosu u odbrani Bosne i Hercegovine.

U okviru programa obilježavanja, učenice OŠ “Izet Šabić” su pročitale svoje nagrađene literarne radove posvećene sjećanju na šehide i poginule borce. Prisutni su imali priliku poslušati radove Ajne Karaman, Dželile Muminović, Ajše Spahić i Ajše Ferić, unuke šehida, koje su kroz iskrene i emotivne poruke odale počast onima koji su dali živote za domovinu.

U borbama za Menjak živote su položili šehidi Hajrudin Bečirović, Esad Hećo, Sehad Preljević i Safet Vražalica. A tokom agresije na BiH poginulo je još osam boraca sa Menjaka: Mirsad Hasanović, Ćamil Ferić, Džemal Karahodžić, Suvad Kardaš, Ismet Karić, Adil Menzilović, Mirsad Rizvanović i Sulejman Zulić.