PREDRAMAZANSKI KONCERT GRUPE REJJAN U TOPLOJ I SVEČANOJ ATMOSFERI OKUPIO BROJNE GRAĐANE

Sinoć je u Kino sali JU KSC Vogošća a u okviru Zimske priče održan predramazanski koncert grupe Rejjan. Koncert ispunjen duhovnom muzikom , emocijama i toplinom zajedništva organizovala je JU KSC Vogošća uz finansijsku podršku Općine Vogošća i Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovaj koncert bio je prilika da smirimo srca , ojačamo vjeru i u zajedništvu dočekamo dane posta, dobrih djela i milosti.

Grupa Rejjan izvela je niz poznatih ilahija i kasida, koje su prisutne podsjetile na vrijednosti mira, ljubavi i solidarnosti. Publika je s pažnjom pratila svaku izvedbu , nagrađujući izvođače aplauzima i iskrenim emocijama.

Predramazanski koncert još jednom je potvrdio značaj kulturno – duhovnih događaja u lokalnoj zajednici, uz poruku da nadolazeći ramazan donese zdravlje, mir i blagostanje svim građanima.