OBILJEŽENA DRUGA GODIŠNJICA CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA

Druga godišnjica uspješnog rada Centra za zdravo starenje u Vogošći obilježena je svečanim programom kojem su prisustvovali brojni korisnici, gosti i prijatelji Centra, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, kao i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Bego Gljiva.



Veliki broj okupljenih osoba treće životne dobi pripremio je i izveo prigodan kulturno-zabavni program, pokazujući da energija, kreativnost i zajedništvo ne poznaju godine.



Posebnu pažnju prisutnih privukli su i ručni radovi korisnika Centra, koji su još jednom potvrdili koliko su talent, trud i ljubav utkane u sve aktivnosti koje se realizuju.

U znak zahvalnosti za kontinuiranu podršku radu Centra, načelniku Hasanoviću ovom prilikom uručen je prigodan poklon, kao i zahvalnica Općini Vogošća za doprinos unapređenju kvaliteta života osoba treće životne dobi u Vogošći.

Obraćajući se prisutnima, načelnik je istakao važnost postojanja ovakvih centara.

– Ovdje se uvijek ugodno osjećam i drago mi je što vas vidim žive, zdrave i nasmijane, i što i dalje ispoljavate vašu kreativnost na pravi način – kazao je Hasanović, te dodao:

– Centar za zdravo starenje nije samo mjesto okupljanja, već prostor druženja, podrške i aktivnog života naših sugrađana treće životne dobi. Naša je obaveza da stvaramo uslove u kojima će se starije osobe osjećati poštovano, uključeno i vrijedno. Općina Vogošća će i u budućnosti nastaviti pružati podršku projektima koji doprinose kvalitetnijem i dostojanstvenijem starenju.



Druga godišnjica rada Centra još jednom je pokazala koliko ovakvi prostori znače lokalnoj zajednici, te koliko je važno nastaviti ulagati u programe koji podstiču aktivno i zdravo starenje.