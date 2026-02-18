SIGURNOST INTERNETA – ČAS INFORMATIKE U SŠC VOGOŠĆA

Sigurnost na internetu danas predstavlja jednu od najvažnijih tema u obrazovanju mladih, jer su digitalne tehnologije postale sastavni dio njihove svakodnevice. Upravo zato je čas informatike u Srednjoškolskom centru Vogošća bio posvećen razumijevanju rizika koji postoje u online prostoru, ali i načinima kako ih prevenirati. Cilj ove aktivnosti bio je osposobiti učenike da internet koriste odgovorno, promišljeno i sigurno.

Tokom časa učenici su razgovarali o zaštiti privatnosti, važnosti snažnih lozinki, sigurnom korištenju društvenih mreža te prepoznavanju lažnih profila i sumnjivih sadržaja. Posebna pažnja posvećena je cyber nasilju – kako ga prepoznati, kome se obratiti i na koji način reagovati. Kroz konkretne primjere iz svakodnevnog života učenici su mogli bolje razumjeti posljedice nepažljivog dijeljenja informacija i važnost digitalne odgovornosti.

Edukacija o sigurnosti na internetu ne odnosi se samo na tehničke vještine, već i na razvoj kritičkog mišljenja, odgovornosti i međusobnog poštovanja u online komunikaciji. Kroz ovakve aktivnosti škola aktivno doprinosi stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja i osnažuje učenike da budu svjesni korisnici savremenih tehnologija.

Održani čas informatike još jednom je potvrdio koliko je važno kontinuirano govoriti o digitalnoj sigurnosti, jer znanje i svijest predstavljaju najbolju zaštitu u online svijetu.