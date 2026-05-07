SUTRA U VOGOŠĆI OBILJEŽAVANJE 9. MAJA – DANA ZLATNIH LJILJANA I ZLATNE POLICIJSKE ZNAČKE

Deveti maj se obilježava kao Dan zlatnih ljiljana. Vojno odlikovanje “Zlatni ljiljan” dodjeljivano je pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru tokom odbrambeno oslobodilačkog rata od 92-95 godine.

Centralno obilježavanje Dana zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine, ove godine se održava u Goraždu.

Povodom Dana Zlatnih ljiljana vogošćansko udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja sutra će organizovati druženje sa svojim članovima kao i sa članovima porodica dobitnika priznanja .

Također, sutra sa početkom u 13:30h na Centralnim spomen obilježjima u Vogošći šehidima i poginulim borcima, polaganjem cvijeća, fatihom i minutom šutnje će odati počast svim Vogošćanima koji su dali svoje živote u odbrani Vogošće i Bosne i Hercegovine.