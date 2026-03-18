DANAS SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN RECIKLAŽE

Svake godine, 18. marta, globalno se obilježava Svjetski dan reciklaže, s ciljem podizanja svijesti o značaju pravilnog upravljanja otpadom i odgovornom korišćenju resursa. Ovaj dan služi kao podsjetnik na potrebu smanjenja otpada i zaštite životne sredine kroz promovisanje reciklaže kao ključnog elementa održivog razvoja.

Općina Vogošća već ima svoju malu, ali veliku heroinu, trinaestogodišnju Lamiju Đozo, djevojčicu koja je pokazala sve ono što mnogi odrasli još uvijek traže izgovore da ne urade. Naime Lamija se aktivno bavi reciklažom. Za kratko vrijeme skupila je više od 10.000 plastičnih boca, dokazavši da ogromni rezultati počinju sasvim malim korakom. Njena upornost i humanost prepoznati su Plaketom Općine Vogošća, zasluženim priznanjem za djevojčicu koja već sada mijenja zajednicu.

I na današnji dan Lamija je uputila poruku svima da uzmu učešće u reciklaži, da daju svoj doprinos u očuvanju prirode.

Lamija je djelima pokazala da može, a sada je red na sve nas. Nema izgovora, nema prepreka. Potrebna je samo jedna odluka, jedan korak i jedna boca manje u prirodi.