PREDSTAVLJAMO ROMAN “VRANE” AUTORA IRFANA GAZDIĆA

“Vrane” su roman koji se usuđuje zadirati u najosjetljivije slojeve kolektivnog sjećanja, ali to čini na radikalno intiman, gotovo mističan način. Prelazeći preko tri historijska polja: Drugi svjetski rat, bosanska priča i savremeni geopolitički kontekst, roman otvara pitanje koje književnost rijetko postavlja ovako direktno: šta se dešava kada nepravda ne ostane u prošlosti, nego se vraća kao živi organizam, kao nešto što diše i slijedi čovjeka?”

“Vrane” vode čitaoca kroz napetu potragu u kojoj se prepliću sjećanje, krivnja, slutnja da se istina nikada ne otkriva u jednom sloju, uz poruku: “Ovakvu priču niste čitali u bosanskohercegovačkoj književnosti.”

Roman govori o tome šta se dogodi kada historiju gurnemo pod tepih, ona se vrati, živa, glasna i nezaustavljiva. Htio sam pokazati da se zlo ne dešava samo ‘negdje daleko’, nego u kontinuitetu. Danas samo drugačije izgleda. “Vrane” nisam planirao pisati. Nastale su iz potrebe da razumijem šta rat učini čovjeku, ali i šta čovjek učini kada ne želi vidjeti ono što se dešava pred njim, naglašava autor romana Irfan Gazdić.

Roman nastavlja svoje putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu, a jedna od destinacija će svakako biti i Vogošća.