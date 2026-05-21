ISLAMSKI POGLED NA NASILJE U PORODICI

Islam, kao univerzalni sistem života, je uredio sve aspekte ljudskog života pa tako i brak i porodicu. Prema islamskom učenju, brak je zajednica života muškarca i žene uređena šerijatskim propisima koja ima prvenstvenu zadaću ostvarivanja sreće i zadovoljstva supružnika te rađanje i odgoj djece. U zadnje vrijeme smo svjedoci nasilja u porodici, a sve je to usko povezano s odgojem. Dženan Rezaković direktor Medrese “Osman ef.Redžović” kaže da sve polazi od porodice i da se svi moramo više truditi oko odgoja, razgovora i pružanja podrške osobama koje trpe nasilje.

Nasilje u porodici može biti usmjereno prema bilo kojem članu, međutim istraživanja pokazuju da su žrtve najčešće žene i djeca. Mnogi od nas znaju barem jednu osobu koja je u životu doživjela neku vrstu nasilja u porodici. I to su samo oni slučajevi za koje znamo i o kojima su nam dostupne informacije.

Prema učenju islama svaka vrsta nasilja, pogotovo nanesena najbližim članovima porodice, apsolutno je zabranjena .