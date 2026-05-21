SREDNJOŠKOLSKI  CENTAR VOGOŠĆA ISPRAĆA JOŠ JEDNU GENERACIJU MATURANATA

Još jedna generacija maturanata napušta klupe Srednjoškolskog centra Vogošća. Iza njih su godine rada, truda i brojnih uspjeha, a pred njima novi životni izazovi i odluke o budućem školovanju i karijeri. O uspjesima učenika, ispraćaju maturanata te aktivnostima koje slijede do kraja školske godine govorio je direktor škole Elvir Sućeska.

Ponosan je na ostvarene rezultate i ističe da sa mnogo emocija ispraćaju sve učenike.

29. maja proslavljaju matursko veče i zaokružuju još jedno životno poglavlje. Također u školi se provode i druge aktivnosti, zaključuju ocjene, pripremaju se za upis novih učenika a treći razredi spremaju se za ekskurziju.