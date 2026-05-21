OPĆINA VOGOŠĆA POTPISALA SPORAZUM S FEDERALNIM MINISTARSTVOM PROMETA I KOMUNIKACIJA

U zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović danas je s federalnom ministricom prometa i komunikacija Andrijinom Katić potpisao Sporazum koji se odnosi na Odluku o dodjeli sredstava za Program utroška sredstva “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima”.

Dodijeljena sredstva dio su budžetske podrške Vlade Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem ravnomjernog razvoja i poboljšanja cestovne sigurnosti.

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih i regionalnih cesta.

Iznos od 106.406 KM iz potpisanog Sporazuma ukupne vrijednosti 126.406 KM Općina Vogošća iskoristit će za glavni projekt sanacije ulice Skendera Kulenovića u dužini oko 170 metara, dok će ostatak sredstava (20.000 KM) poslužiti za izradu glavnog projekta sanacije puta prema naselju Vrapče u dužini oko 3.000 metara.