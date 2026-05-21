PREDSTAVLJAMO JU MEDRESA „OSMAN ef. REDŽOVIĆ“ VELIKO ČAJNO KOD VISOKOG – GOST JUTARNJEG PROGRAMA DIREKTOR DŽENAN REZAKOVIĆ

Direktor Rezaković, je sa nama i našim slušaocima sa posebnom emocijom podijelio svoja promišljanja i doživljaje o Medresi i iz Medrese, za koju ju vezan od svojih medresantskih dana, nakon toga nastave, a danas i kao direktor ustanove. Istakao je kako se u ovoj i svim drugim Medresama posebna važnost pridaje islamskom odgoju mladih, usvajanju islamskih vrijednosti, jačanju vjerske svijesti, kako bi svaki svršenik medrese jednog dana kada napusti ovu ustanovu, bio koristan i kvalitetan član zajednice.

Medresa je ove godine ispratila 31. generaciju maturanata od svog osnivana, među kojima je svaka generacija imala jednog ili više hafiza.

„Svaka generacija je posebna, a nas posebno raduje činjenica da imamo roditelje koji su bili naši učenici, da imamo roditelje koji su upisali dvoje, troje djece u našu Medresu, to su podaci koji svjedoče o velikom povjerenju koje roditelji imaju u rad škole.“ – kazao je pored ostalog direktor Dženan Rezaković, te dodao da Medresa nije samo obrazovna ustanova, već i mjesto koje stvara zajednicu, koja se temelji na međusobnom povjerenju, podršci i kontinuiranoj tradiciji, oblikuje i formira mlade ljude od puberteta do identiteta.

