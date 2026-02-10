IZ PREDUZEĆA “BAGS-ENERGOTEHNIKA” OČEKUJU USPJEŠAN ZAVRŠETAK SEZONE GRIJANJA

Direktor preduzeća “Bags-Energotehnika” Enis Džihanić je u izjavi za našu RTV rekao da su se u prvom djelu sezone susreli sa mnogo problema kada je u pitanju zagrijavanje stanova u Vogošći, ali da je stanje sada dosta bolje i stabilnije.

Količine mazuta koju imaju trebale bi biti dovoljne do kraja sezone , uz naglasak da trebaju dobiti još u toku ove sezone. Kada je u pitanju trenutno stanje i nastavak sezone Dzihanić kaže da je stanje zadovoljavajuće i da se nada da će tako biti do kraja grejne sezone.