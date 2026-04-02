KANTONALNI ZASTUPNIK ŠALJIĆ: VLADA KANTONA SARAJEVO MORA PREUZETI ODGOVORNOST ZA PROBLEM GRIJANJA U VOGOŠĆI!

Stanovnici Vogošće već danima suočavaju se s ozbiljnim problemom prekida isporuke grijanja, koji traje još od 22. marta. Uprkos niskim temperaturama i brojnim apelima građana, rješenje i dalje nije na vidiku, a nadležne institucije nisu ponudile jasan rok za normalizaciju sistema.

Nezadovoljstvo među građanima svakodnevno raste. Jedan od mještana Vogošće obratio se nadležnim institucijama putem zvaničnog pisma, zahtijevajući hitnu reakciju i odgovore na pitanja ko je odgovoran za nastalu situaciju.

U izjavi za medije ističe da je stanje neizdrživo:

„Već danima nemamo grijanja, a niko ne daje konkretne informacije. Obraćali smo se nadležnima, ali odgovora nema. Ovo je osnovna potreba i nedopustivo je da se ovako dugo čeka na rješenje“, poručio je ovaj građanin.

Situaciju je dodatno zaoštrio zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Jasmin Šaljić, koji je uputio oštre i direktne kritike prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministru. Šaljić je poručio da je nedopustivo da građani danima ostaju bez osnovne komunalne usluge, optužujući vlast za neefikasnost, loše upravljanje i izostanak odgovornosti u rješavanju problema grijanja. Naglasio je da Vlada mora hitno djelovati, jasno komunicirati s javnošću i preuzeti odgovornost za nastalu situaciju, upozorivši da će u suprotnom tražiti političku odgovornost i konkretne poteze unutar institucija.

Podsjećamo, u međuvremenu su zabilježene i promjene u rukovodstvu kompanije BAGS Energotehnika, zadužene za distribuciju toplotne energije u Vogošći. Nakon smjene direktora, novoimenovani vršilac dužnosti podnio je ostavku nakon svega deset dana, što je dodatno zakomplikovalo ionako tešku situaciju.

Građani sada s pravom postavljaju ključna pitanja ko upravlja sistemom, zašto kvar nije otklonjen i kada će grijanje ponovo biti uspostavljeno.

Dok nadležni šute ili izbjegavaju konkretne odgovore, stanovnici Vogošće ostaju bez osnovne usluge, očekujući hitnu reakciju i odgovornost onih koji su zaduženi za funkcionisanje sistema grijanja.