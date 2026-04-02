DANAS SE OBILJEŽAVA MEĐUNARODNI DAN DJEČIJE KNJIŽEVNOSTI

Širom svijeta, Međunarodni dan dječije knjige obilježava se svake godine 2. aprila. Datum rođenja čuvenog pisca Hansa Kristijana Andersena, izabran je kao dan kada se slavi ljubav prema čitanju i usmjerava pažnja prema knjigama za djecu. Obilježavanjem ovog dana, ukazuje se na važnost knjige u dječijem odrastanju, a kroz razne aktivnosti razvija se ljubav djece prema knjizi i čitanju.

Edukativno – kreativni centar “Teta pričalica” je takođe danas organizovao poseban program za mališane. Direktorica Lidija Sejdinović kaže da oni svakodnevno djecu uče navici čitanja.

Od 1956. svake druge godine dodjeljuje se Andersenova nagrada – nagrada za najbolje dostignuće i trajan doprinos na području dječije književnosti, a za najbolju ilustraciju nagrada se dodjeljuje od 1966. godine.

Čitanje razvija maštu, potiče na razmišljanje, otkriva uvijek nešto novo, poboljšava pamćenje i vodi nas na mnoga čudesna putovanja.