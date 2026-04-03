KATOLICI OBILJEŽAVAJU VELIKI PETAK I PRIPREMAJU SE ZA DOLAZAK USKRSA

Katolici širom svijeta danas obilježavaju Veliki petak, pripremajući se za dolazak najvećeg blagdana Uskrsa. Na Veliki petak se ne služe mise, niti se sa tornjeva crkava čuju zvona. Pripremaju se tradicionalna uskršnja jela, od kojih je najpoznatiji običaj bojenja uskršnjih jaja, kao jednog od simbola Uskrsa. Uskršnja misa će biti služena u crkvi Blažene majke Terezije u Vogošći u nedjelju u 10 sati. Čestitku i poruku svim vjernicima uputio je vogošćanski župnik don Michele Capasso.

Uskrs je najvažniji kršćanski blagdan kojim se slavi uskrsnuće Isusa Krista i predstavlja suštinu kršćanstva. Poruke Uskrsa su poruke ljubavi.