MALA ŠAHOVSKA OLIMPIJADA U OŠ“ZAHID BARUČIJA“

U prostorijama osnovne škole “Zahid Baručija” danas je održana ‘Mala šahovska olimpijada”. Koordinator projekta bio je nastavnik Ruvejd Bećirović, a na takmičenje se prijavilo 48 učenika i učenica. Kroz niz uzbudljivih partija, učenici su imali priliku pokazati svoje vještine, ali i naučiti nešto novo.

Učesnici takmičenja kažu da ljubav prema šahu gaje još od malih nogu i da od današnjeg takmičenja očekuju dobre rezultate.

Događaj je izazvao veliko interesovanje među učenicima, a osmijesi i pozitivna energija ispunili su prostorije škole, potvrđujući da šah zauzima posebno mjesto među najmlađima.