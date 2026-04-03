OBILJEŽEN DAN SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA VOGOŠĆA

Prigodnim programom u amfiteatru Srednjoškolskog centra Vogošća, u prisustvu velikog broja učenika, nastavnog osoblja i zvanica, obilježen je 47. rođendan ove obrazovne ustanove.

Tim povodom direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sućeska je istakao da je iza ove ustanove uspješna godina, obilježena dobrim rezultatima učenika, ali i kontinuiranim radom na unapređenju nastavnog procesa i uslova za rad.

Među brojnim gostima bili su načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, te pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i mnogi drugi gosti.

Proslava 47. godišnjice bila je prilika da se uruče plakete, zahvalnice i priznanja onim najzaslužnijim, učenicima, uposlenicima i partnerima Srednjoškolskog centra Vogošća.

Plaketa SC Vogošća dodijeljene su načelniku Općine Vogošća Migdadu Hasanoviću, kao i predsjedavajućem Općinskog vijeća Nihad Hadžiću.

Ovogodišnje obilježavanje godišnjice osnivanja Srednjoškolskog centra Vogošća bilo je inspirisano sloganom “Od ideje do zanimanja – doživi našu školu”, a tokom programa održana je i panel diskusija na temu “Put znanja: Kako škola oblikuje karijeru u savremenom tehnološkom svijetu”.

Iz škole poručuju da će i u narednom periodu nastaviti raditi na unapređenju obrazovanja, jačanju saradnje sa lokalnom zajednicom i privrednim sektorom.