MANIFESTACIJA “VOGOŠĆANSKI DANI 2026” I OVE GODINE PONUDILA BROJNE KULTURNO- ZABAVNE I SPORTSKE SADRŽAJE

Sjajnim koncertom legendarne rock grupe Zabranjeno pušenje na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogošće zvanično je završena ovogodišnja manifestacija Vogošćanski dani, koja je i ove godine tokom dvadeset dana građanima ponudila bogat i raznovrstan program kulturnih, sportskih, zabavnih i društvenih sadržaja.

Manifestacija je trajala od 5. do 25. juna, a završna noć okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u bezvremenskim hitovima jednog od najpoznatijih regionalnih rock bendova.

Treba naglasiti da su tokom trajanja manifestacije organizovani koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, sportski događaji, programi za djecu, nastupi kulturno-umjetničkih društava, inkluzivne radionice, a na otvorenoj sceni, na Trgu branilaca Vogošće pratile su se i utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Ovogodišnji Vogošćanski dani još jednom su potvrdili status jedne od najznačajnijih manifestacija na području općine Vogošća.