NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA MIGDAD HASANOVIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA ČLANOVE TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

Općinski načelnik Vogošće Migdad Hasanović upriličio je prijem za članove Taekwondo kluba “Victory” koji su ostvarili zapažene rezultate na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu, osvojivši više medalja i dostojno predstavljajući svoju općinu i Bosnu i Hercegovinu.

Tokom prijema načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima, njihovim trenerima i upravi kluba na postignutim uspjesima, naglasivši da su predan rad, disciplina i upornost ključ svakog sportskog rezultata. Istakao je da Općina Vogošća kontinuirano podržava razvoj sporta i mladih te da će i u budućnosti nastaviti pružati podršku sportskim kolektivima i talentovanim sportistima.

Predstavnici Taekwondo kluba “Victory” zahvalili su se načelniku Hasanoviću na prijemu i podršci koju Općina Vogošća pruža njihovom radu, ističući da će ostvareni rezultati biti dodatni motiv za još kvalitetnije treninge i buduća takmičenja.

Podsjećanja radi, “Victory” je nastupio u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu 2026, održanom u Zrenjaninu (Srbija). Na prvenstvu je nastupilo 553 takmičara iz 10 balkanskih država, a Bosna i Hercegovina je ekipno osvojila 1. mjesto, što predstavlja izuzetan uspjeh za našu reprezentaciju.

Veliki doprinos ovom historijskom rezultatu dali su i članovi pomenutog kluba:

Ema Mahmutović – zlatna medalja i titula balkanske prvakinje za 2026. godinu

Esad Nukić – bronzana medalja

Ilma Hadrović – bronzana medalja

Ena Husejnović – bronzana medalja

Adis Husejnović – bronzana medalja

Ajša Spahić – bronzana medalja

Druženje je završeno u ugodnoj atmosferi uz zajedničko fotografisanje i želje za novim sportskim uspjesima.