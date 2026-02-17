SUTRA NA KOBILJOJ GLAVI TRADICIONALNI “RAMAZANSKI KANDILJI” – NAJLJEPŠI DOČEK MJESECA RAMAZANA

U organizaciji Džemata Kobilja Glava i ove godine će se održati manifestacija „Ramazanski kandilji“. Kao i obično bit će organizovana šetnja ,zatim će se klanjanjti akšam namaz te će uslijediti i tradicionalno puštanje balona čime će najmlađe džematlije Kobilje Glave dočekati najdražeg gosta, mjesec Ramazan.

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zalaskom sunca sutra nastupa mjesec Ramazan , klanja se prva teravija, a prvi dan posta je u četvrtak. Ovom lijepom predramazanskom manifestacijom, djeci se želi približiti sva ljepota koju nam donosi mjesec Ramazan.

Imam Edin ef.Mrkulić je izrazio zadovoljstvo što će i ove godine na ovako lijep način obilježiti početak mjeseca Ramazana te je svim džematlijama uputio ramazansku čestitku .