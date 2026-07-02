ODRŽANA AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Odazivanje akcijama darivanja krvi je human čin. Svaka darovana doza krvi znači poklonjeni život drugome u nevolji.

Samo darivanje krvi je neškodljivo. Zapravo svaki davalac će proći ljekarski pregled i tek nakon toga odlučit će se može li dati krv. U općinskoj organizaciji Crveni križ Vogošća uspješno je provedena još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Osim na redovnim akcijama krv se može darovati svakog dana u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Prije svega obavlja se ljekarski pregled i tek kada se provjere hemoglobin, krvni pritisak i rad srca pristupa se uzimanju krvi koje ni u kojem slučaju ne može naštetiti zdravlju davaoca.