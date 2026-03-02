ODRŽANA PANEL DISKUSIJA MLADIH ANTIFAŠISTA U VOGOŠĆI

U cilju podsjećanja na historijski značaj borbe za nezavisnost i očuvanja antifašističkih vrijednosti, Sekcija mladih Udruženja antifašista i boraca NOR-a Vogošća upriličila je u Vogošći panel diskusiju pod nazivom „Antifašistički karakter odbrane nezavisnosti Bosne i Hercegovine: 34 godine poslije“.

O ovoj izuzetno važnoj temi govorili su borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandanti Amir Reko i Mirsad Ćatić, danas predsjednik Saveza antifašista i boraca NOR-a Kantona Sarajevo. Panel je vrlo uspješno moderirao sociolog Vedad Hasanović, usmjeravajući diskusiju ka ključnim pitanjima historijskog kontinuiteta antifašizma u Bosni i Hercegovini.

Bila je ovo prilika da se kroz otvoren i argumentiran razgovor sa prisutnima dodatno osvijetli uloga antifašizma u odbrani Bosne i Hercegovine, njegov značaj kroz historiju, ali i izazovi s kojima se te vrijednosti suočavaju u savremenom društvu.

Učesnici tribine posebno su naglasili da odbrana nezavisnosti Bosne i Hercegovine početkom 1990-ih nije bila samo borba za teritorijalni integritet, već prije svega borba za očuvanje multietničkog, pluralnog i demokratskog društva. Antifašistički karakter te borbe ogleda se u činjenici da je odbrana zemlje bila zasnovana na principima ravnopravnosti svih naroda i građana, suprotstavljajući se ideologijama etničke isključivosti, podjele i mržnje.

Istaknuto je da je referendum o nezavisnosti 1992. godine predstavljao demokratski izraz volje građana, a agresija koja je uslijedila imala je za cilj rušenje ustavno-pravnog poretka i nametanje nacionalističkih projekata. U tom kontekstu, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine branili su ne samo granice države, već i univerzalne vrijednosti slobode, suživota i ljudskog dostojanstva. Panelisti su podsjetili da je antifašizam duboko ukorijenjen u historiji Bosne i Hercegovine još od Narodnooslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, te da je kontinuitet tih vrijednosti potvrđen i tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992–1995. godine. Ta veza između historijskog i savremenog antifašizma predstavlja važan segment identiteta države.

Poseban dio diskusije bio je posvećen izazovima današnjice. Učesnici su ukazali na sve prisutnije pokušaje relativizacije karaktera rata, negiranja sudski utvrđenih činjenica, kao i osporavanja državnosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Takve pojave, kako je istaknuto, predstavljaju ozbiljan izazov stabilnosti i demokratskom razvoju zemlje. Panelisti su naglasili da je upravo zbog toga važno kontinuirano govoriti o antifašističkom karakteru odbrane – jer on predstavlja moralni i politički odgovor na sve oblike neofašizma, netolerancije i podjela. U savremenom kontekstu, izazovi se ogledaju i u: širenju dezinformacija i historijskog revizionizma, pokušajima relativizacije agresije i izjednačavanja odgovornosti, političkim narativima koji dovode u pitanje suverenitet države, slabljenju kulture sjećanja među mlađim generacijama.

Tribina je zaključena porukom da antifašizam nije samo historijska kategorija, već trajna društvena vrijednost i civilizacijsko opredjeljenje. Odbrana nezavisnosti Bosne i Hercegovine prije 34 godine bila je borba za pravo na slobodan i dostojanstven život svih njenih građana. Danas, očuvanje tih vrijednosti zahtijeva odgovornost, hrabrost i spremnost da se suprotstavimo svakom obliku negiranja države, diskriminacije i isključivosti.