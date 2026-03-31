OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO U PROŠLOJ GODINI RIJEŠILO VELIKI BROJ PREDMETA

Na 15. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća održanoj u februaru ove godine usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća u 2025. godinu. U izvještaju je navedeno da je vođeno 89 predmeta iz različitih pravnih oblasti.

Općinski pravobranilac Kemal Kurtalić ističe da je broj predmeta i sporova koji su vođeni pred nadležnim sudovima nešto manji u odnosu na 2024. godinu. Održan je veliki broj ročišta, a Pravobranilaštvo je općinskim službama izdalo i veliki broj pravnih mišljenja. Također dio predmeta riješen je i po osnovu Javnog poziva fizičkim i pravnim licima za otpis zatezne kamate koju je u prošloj godini objavila Općina Vogošća.