AMNA KOBILJAK I EMRA DURMIĆ MEĐU NAJUSPJEŠNIJIM SPORTISTIMA KANTONA 

Sinoć je u prostorijama Hotel Hills Ilidža održan 33. izbor najperspektivnijih i najuspješnijih sportista Kantona Sarajevo u organizaciji Sporstkog saveza Kantona Sarajevo.

Članice našeg kluba, Emra Durmić i Amna Kobiljak, našle su se među 52 najuspješnija sportista Kantona Sarajevo, što predstavlja veliko priznanje i dodatni podstrek da nastavimo još jače i odlučnije prema novim sportskim uspjesima.

Našim djevojkama, kao i svim ostalim sportistima koji su večeras nagrađeni, od srca čestitamo i želimo mnogo sreće i uspjeha u daljem sportskom razvoju.