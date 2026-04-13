U SKLOPU SPORTSKIH IGARA MLADIH ODRŽANO RUKOMETNO TAKMIČENJE

U saradnji sa udruženjem sSportske igre mladih JU KSC Vogošća po prvi put u Vogošći organizuje sportske igre mladih, koje predstavljaju najveću amatersku sportsku manifestaciju u Evropi. Igre su počele u martu a do maja će se održat brojna takmičenja u sklopu Sportskih igara mladih koje su u proteklih 29. godina postojanja okupile veliki broj djece i mladih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Proteklog vikenda u sportskoj dvorani Amel Bečković održano je rukometno takmičenjeu sklopu Sportskih igara mladih.

Ekipe su se u odličnoj atmosferi borile za plasman na veliko finale koje će se održati u Sarajevu.