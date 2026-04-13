U VOGOŠĆI ODRŽAN IZBOR ZA FOTOMODELA: 11 UČESNICA KROZ MODELS CAMP, TITULU ODNIJELA ARIJANA HATIBOVIĆ

U Kulturno-sportskom centru Vogošća održan je izbor za fotomodela Kantona Sarajevo, uz podršku generalnog sponzora Općine Vogošća, koja kontinuirano ulaže u projekte usmjerene na mlade, razvoj talenata i promociju pozitivnih društvenih vrijednosti. Ovakve manifestacije imaju poseban značaj za lokalnu zajednicu jer pružaju priliku mladim djevojkama da se afirmišu, steknu nova znanja i izgrade samopouzdanje.

Na ovom događaju učestvovalo je ukupno 11 takmičarki, koje su prije same završnice prošle kroz intenzivne pripreme u okviru Models Campa. Tokom ovog programa djevojke su imale priliku učiti mnogo više od samog hoda na pisti. Njihova edukacija obuhvatala je radionice ličnog i karijernog razvoja, javnog nastupa i govora, kao i segmente posvećene zdravom načinu života, fizičkoj aktivnosti i treningu. Kroz ovaj proces radilo se na jačanju samopouzdanja, komunikacijskih vještina, timskog duha, ali i razvijanju svijesti o važnosti brige o sebi i vlastitom napretku.

Cilj ovakvog pristupa je da učesnice ne budu samo uspješne u svijetu modelinga, već i osnažene mlade osobe spremne za različite životne izazove. Upravo zbog toga, organizatori su poseban fokus stavili na edukativni aspekt, koji je svim učesnicama donio vrijedno iskustvo.

Općina Vogošća, zajedno sa načelnikom, još jednom je pokazala opredijeljenost ka podršci ovakvim projektima i manifestacijama, prepoznajući njihov značaj za razvoj mladih i unapređenje društvenog života u zajednici.

Titulu najljepše ponijela je Arijana Hatibović, koja se svojim nastupom, harizmom i ukupnim dojmom izdvojila kao najbolja među učesnicama. Ovaj događaj još jednom je potvrdio da Vogošća može biti domaćin kvalitetnih i inspirativnih manifestacija koje promovišu mladost, talenat i rad na sebi.