ZENIČKA KOMEDIJA “ŽIRANTI” U ČETVRTAK U VOGOŠĆI

Komedija „Žiranti“ prema tekstu Marija Ćuluma, u režiji Muhameda Bahonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u okviru manifestacije “Vogošćanski dani 2026”, u četvrtak 11. juna stiže u Vogošću.

Riječ je o kako je rekla u telefonskom javljanju u program Radija Vogošća, PR BNP Zenica, Merima Handanović, o komediji situacije. laka, neprentenciozna, sa umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, vodviljske, a onda i one verbalne, koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu, tu i tamo, ima i elemenata crnog i lascivnog humora, farse, parodije, pa i satire, ali autor nije satiričkom oštricom dublje zasijecao ‘tkivo’ bosanskohercegovačke frankenštajnovske stvarnosti. Njegove ambicije ostale su na nivou blagog kritiziranja negativnih društvenih pojava, kao što su korupcija ili snobizam, naprimjer. Stiče se dojam da ga je više zanimalo urušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života.

Predstava je u 20 sati, a u igraju: Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smailhodžić, Ermina Nišić i Muhameda Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić.