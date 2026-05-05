BERINA KARAGA: MOJI ME OŽILJCI SVAKO JUTRO PODSJETE NA ZLO KOJE SAM PROŠLA

Berina Karaga iz Vogošće samo je jedno od djece, žrtava agresije na BiH. Kao djevojčica, teško je ranjena u predjelu glave, preživjela zahvaljujući pukoj sreći, ali taj dan urezan je duboko unjeno sjećanje jer je gelerima iste granate ranjena i njena majka, a najbolji drug iz djetinjstava i njegova majka su ubijeni.

“Kada govorim o tome uvijek se naježim. Moja sjećanja su još živa, svježa. Svako jutro i pogled u ogledalu, moji oziljci me podsjete na taj događaj. Civilna sam žrtva rata, ranjena u opkoljenom Sarajevu srećom preživjela sam, međutim moj najbolji drug nije ubijen je, a bio je tek prvi razred osnovne, ne mogu to zaboraviti. On je jedno od 1601 dijete ubijeno u opsadi Sarajeva. danas je težak dan, kao i svaki drugi nama, koji smo to preživjeli, danas možemo da stanemo, proučimo pomolimo se na svoj način za tu djecu koja nisu sa nama.” – kazala je tokom razgovora za TV Vogošća Berina Karaga.

Danas je odrasla, ostvarena žena, umjetnica koja stvara prekrasnu poeziju, piše prozu, izrasla je u kvalitetnu osobu, druga, prijatelja. Majka je djevojčice Nur, koja jako dobro zna šta se dešavalo tokom agresije na BiH, zna kakve rane nosi njena mama, na duši i tijelu.

“Ja imam kćerku ona je već velika djevojčica, zna sve, pričam joj ali djeca i bez toga danas znaju, sve im je dostupno i trebamo im govoriti, jer se zlo koje smo devedesetih preživjeli ne smije ponoviti. Teško je mjenjati svijet, ali možemo sebe, raditi na sebi biti bolji ljidi učiti našu djecu, svu djecu da budu bolji, ko zna možda njihove poruke dopru do pojedinaca koji mogu mjenjati stvari na bolje.” – zaključila je naša hrabra sugrađanka Berina Karaga.

Tokom agresije na BiH, na slobodnim teritorijama naše općine zabilježeni su zločini nad civilima. Tako je na Kobiljoj Glavi, od jedne granate ubijeno sedam civila među kojima troje maloljetnika, Adela Mameledžija, Fikret Avdagić i Muamer Delalić.