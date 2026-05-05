OBILJEŽEN 5. MAJ – DAN LOGORAŠA OPĆINE VOGOŠĆA

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Spomen-obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća u ovoj lokalnoj zajednici danas je obilježen Dan logoraša općine Vogošća.

Po 34. put preživjeli logoraši, porodice ubijenih i građani Vogošće okupili su se u znak sjećanja na sve one koji nisu preživjeli vogošćanske logore.

Delegaciju Općine Vogošća predvodio je predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić, sa zamjenicima Daliom Šabić i Begom Gljivom, te Elmom Kerla-Đogić, pomoćnicom načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

Predsjednik Udruženja logoraša općine Vogošća Ahmed Hido, naglasio je da je iznimno važno podsjećati na stradanja logoraša, kazavši da su još u vrijeme kada su bili zatočeni i prolazili silne torture u vogošćanskim logorima dali sebi obećanje da će oni koji prežive kazivati istinu i prisjećati se svih koje su četnički zločinci ubili u logorima na području Vogošće.

Da je logoraška populacija zaboravljena i nevidljiva, u prilog govori činjenica da 34 godine od agresije na BiH nisu uspjeli da ostvare svoja prava, o čemu je Hido takođe govorio.

Prisutnima se danas obratio i Almin Đelilović, zamjenik predsjednika Skupštine logoraša BiH, koji je upozorio da se danas mnogo više sudskih procesa vodi protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, negoli protiv onih koji su širom naše zemlje sijali zločine.

Nekadašnja mjesta zatočenja Bunker, Nakina garaža, Planjina kuća i semizovačka kasarna i danas svjedoče bolnu istinu o svirepim zločinima nad nedužnim civilima.

Kroz logore na području Vogošće prošlo je više od 800 logoraša od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni.