DANAS ISPLATA USKLAĐENIH PENZIJA U FEDERACIJI BIH, VEĆE ZA 11,26 POSTO

U skladu sa Zakonom o PIO/MIO, penzije za mjesec februar bit će isplaćene danas preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH.

Ranije je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu službenih podataka koje je objavio Federalni zavod za statistiku, donio Odluku (broj: UOFZ 165/26) o konačnom iznosu prvog ovogodišnjeg usklađivanja penzija.

Penzije se usklađuju za 11,26 % s primjenom od 1. januara ove godine.

Odlukom o konačnom iznosu usklađivanja penzija zamjenjuje se ranije donesena Odluka o akontacijskom usklađivanju kojom su penzije uvećane za 11,2 %. Razlika između iznosa penzija po akontacijskom i konačnom usklađivanju, bit će isplaćena uz penziju za februar.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija umjesto 599,28 KM iznosi 666,76 KM, zajamčena penzija umjesto 715,21 KM iznosi 795,74 KM, dok najviša penzija umjesto 2996,40 KM iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzija iz članka 81. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. Sa 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Porodična penzija za osiguranika te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. ne može biti niža od 90 % prosječne penzija iz decembra 2025. godine usklađene u godini ostvarivanja prava, iznosi 651,92 KM.

Penzija za februar primit će ukupno 465.965 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 348,5 miliona maraka.