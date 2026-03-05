U SUBOTU I NEDJELJU PETI MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR “BRANIOCI SARAJEVA”

Sada već peti put biće odigran malonogometni turnir pod nazivom “Branioci Sarajeva” u organizaciji Udruženja “Bosnae – Zelene Beretke” Općine Vogošća.

Ove godine malonogometni memorijalni turnir biće održan u čast osnivača rahmetli Eminu Švrakiću- Amidži.

Turnir je na programu za predstojeći vikend 07.03 i 08.03. 2026. g. u Sportskoj dvorani “Amel Bečković” i igra se po kup sistemu. Za najbolje ekipe i pojedince organizator turnira je obezbijedio prikladne nagrade, pehare i zahvalnice, koje će biti dodijeljene na završnici turnira.