NOVI USPJEH ČLANOVA TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

Taekwondo klub „Victory“ osnovan je u februaru 2018. godine. Od tada do danas klub je okupio veliki broj dječaka i djevojčica koji su nastupili na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Jedan od njih je Esad Nukić koji je izabran za sportistu godine Općine Ilijaš dok su se Emra Durmić i Amna Kobiljak našle među 52 najuspješnija sportista Kantona Sarajevo.

Kako kažu ovo im predstavlja veliko priznanje I dodatni podstrek da nastave još jače I odlučnije prema novim sportskim uspjesima.