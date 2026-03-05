NOVI USPJEH ČLANOVA TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”

Azra Mešanović0

Taekwondo klub „Victory“ osnovan je u februaru 2018. godine.  Od tada do danas klub je okupio veliki broj dječaka i djevojčica koji su nastupili na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Jedan od njih  je Esad Nukić koji je izabran za sportistu godine  Općine Ilijaš dok su se  Emra Durmić i Amna Kobiljak   našle među 52 najuspješnija sportista Kantona Sarajevo.

Kako kažu ovo im predstavlja veliko priznanje I dodatni podstrek da nastave još jače I odlučnije prema novim sportskim uspjesima.

