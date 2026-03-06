DUHOVNE AKTIVNOSTI I POSEBNA NOĆ LEJLETUL BEDRA U CENTRALNOJ DŽAMIJI U VOGOŠĆI

U povodu noći Lejletul Bedra i tokom mjeseca Ramazana, efendija Muslija Čeliković Imam Centralne džamije u Vogošći istakao je važnost zajedničkih ibadeta, edukativnih programa i društvenih aktivnosti za sve članove zajednice.

Tokom razgovora o planiranim aktivnostima, efendija Čeliković je naglasio da džamija u Vogošći pruža prostor ne samo za molitvu, već za duhovno i društveno okupljanje.Program uključuju teravih namaze, iftare za građane i posebne aktivnosti za djecu i mlade.

Noć Lejletul Bedra je posebno blagoslovljena noć u islamskoj tradiciji. Vjernici u toj noći intezivno mole, traže oprost i nastoje se duhovno očistiti. Smatra se noć posebnog milosrđa, kada Allah posebno prima molitve svojih vjernika i povećava nagrade za dobra djela.

Povodom noći Lejletul Bedra biće upriličen prigodan program u Centralnoj džamiji u Vogošći.

Kroz zajedničke iftare, edukativne radionice, jačamo veze unutar naše zajednice i prenosime vrijednosti mlađim generacijama.

Građani Vogošće pozvani su da se uključe u planirane programe i iskoriste priliku za duhovno jačanje i provedu ovu svijetlu noć u molitvi i zajedništvu.