GODINA AKTIVNOG I ISPUNJENOG ŽIVOTA U CENTRU ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA

Centar za zdravo starenje Vogošća tokom 2025. godine realizovao je brojne aktivnosti koje su okupile veliki broj korisnika. Kroz raznovrsne sadržaje, druženja i edukativne programe, centar je nastavio promovisati aktivan i kvalitetan život u trećoj dobi. Poseban akcenat stavljen je na kreativnost, zdravlje i međusobnu podršku.

Tokom godine redovno su organizovane radionice različitog karaktera od kreativnih i edukativnih do rekreativnih koje su doprinijele socijalizaciji i aktivnom provođenju vremena korisnika. Organizovani su i izleti koji su korisnicima pružili priliku za druženje, boravak u prirodi i jačanje međusobnih veza. Centar su posjećivali brojni gosti, stručnjaci i saradnici koji su kroz predavanja i susrete dijelili korisna znanja i iskustva.

Ovakve aktivnosti dodatno su osnažile zajedništvo i stvorile ugodnu atmosferu u kojoj se njeguje aktivno i zdravo starenje. I u narednom periodu planirane su nove aktivnosti koje će dodatno obogatiti rad centra.