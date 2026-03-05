KRAJEM MARTA ĆE SE ODRŽATI PRVO KANTONALNO TAKMIČENJE AUTOMEHANIČARA

Prvo kantonalno takmičenje učenika obrazovnih profila automehaničar i automehatroničar biće održano 27. marta 2026. godine . Domaćin je Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, a takmičenje se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS te Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

Na takmičenju će učestvovati predstavnici brojnih škola, uključujući i Srednjoškolski centar Vogošća. Direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sućeska je ponosan i sretan što će njegovi učenici uzeti učešće na ovom takmičenju i svakako se nada dobrim rezultatima.

Pored Srednjoškolskog centra Vogošća na takmičenju učestvuju još učenici Srednjoškolskog centra Ilijš te Srednja metalska škola Sarajevo. Cilj takmičenja je motivisati mlade, razviti njihov takmičarski duh i omogućiti im sticanje praktičnih vještina neophodnih za savremeno tržište rada.