NA VOGOŠĆANSKOM BAZENU POČEO SA REALIZACIJOM PROJEKAT ŠKOLE PLIVANJA ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA

Vogošćanski bazen ovih dana vrvi od dječijeg smijeha i veselja, jer svakodnevno u okviru školskih aktivnosti dolaze učenici osnovnih škola kako bi učestvovali u organiziranim časovima plivanja. Ovaj oblik nastave dio je šireg programa promocije zdravih životnih navika i fizičke aktivnosti među djecom školskog uzrasta.

Tokom boravka na bazenu, učenici OŠ „Mirsad Prnjavorac “ uz nadzor učiteljice i stručnih instruktora uče osnovne tehnike plivanja, vježbaju izdržljivost u vodi te razvijaju timski duh kroz razne vodene igre. Osim toga, djeca imaju priliku uživati u rekreativnim sadržajima, što dodatno doprinosi opuštenoj i prijatnoj atmosferi.