ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE „ESMIN PRVI POST“

Priča slikovnice “Esmin prvi post” prati Esmine doživljaje, gdje mali čitatelji upoznaju vrijednosti posta, zajedništva i zahvalnosti, a interaktivni elementi – skriveni detalj koje mogu otkriti pažljivim čitanjem – dodatno ih podstiču na istraživanje i učenje, te shvatanje suštine posta. Autorice knjige su Nudžejma Makić – Hrustanović, Merima Bejtagić – Makić i Edita Bektić – Džebo.

Akcenat je stavljen na prepoznavanje svakodnevnih izazova u toku posta s kojima se djeca suočavaju i uočavanje njihovog truda u prevladavanju tih prepreka.

Ova topla i edukativna priča na djeci prilagođen način uvodi najmlađe u značaj i ljepotu posta u mjesecu Ramazanu. Kroz lik male Esme, djeca prate izazove, dileme i radosti koje nosi prvi susret s postom, uče o strpljenju, zahvalnosti, zajedništvu iempatiji.

Slikovnica na suptilan način približava djeci suštinu posta, uz interaktivne elemente koji podstiču pažljivo čitanje i razmišljanje. Ilustracije su živopisne i privlačne, a jezik jednostavan i razumljiv, čineći ovu knjigu vrijednim prvim korakom u upoznavanju s Ramazanom.