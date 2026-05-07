UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA NOR-a OPĆINE VOGOŠĆA SUTRA OBILJEŽAVA 09. MAJ – DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM

Povodom 9.maja – Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe na spomeniku i spomen kosturnici Džindino brdo u Vogošći i ove godine planiran je prigodn program, kojim će se obilježiti ovoj datum. Organizator je Udruženje antifašista i boraca NOR-a Općine Vogošća uz podršku Općine Vogošća.

Očekuje se dolazak velikog broja delegacija koje će položiti cvijeće na spomen kosturnici. Program manifestacije je planiran u prijepodnevnim satima, tačno u 10:30 sati. Iz organizacije su uputili poziv građanima da prisustvuju manifestaciji.

Dan pobjede nad fašizmom slavi se u znak sjećanja na 9. maj 1945. kada je potpisana bezuslovna kapitulacija Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, a Dan Evrope se obilježava na godišnjicu Šumanove deklaracije, kojom je predloženo stvaranje Evropske zajednice za ugalj i čelik, što se smatra temeljem današnje Evropske unije.