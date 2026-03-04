RAMAZAN U DŽEMATU UGORSKO: DUH ZAJEDNIŠTVA I TRADICIJA IFTARA

Dolaskom Ramazana vjernici širom naše zemlje ulaze u poseban period duhovne obnove, posta i pojačanog ibadeta. O značaju ovog odabranog mjeseca i tradiciji koja se njeguje u našim džematima razgovarali smo sa efendijom Zahidom Mujkanovićem.

Ramazan, deveti mjesec islamskog kalendara, za muslimane predstavlja vrijeme posta od zore do zalaska sunca, ali i priliku za jačanje lične discipline, strpljenja i empatije prema drugima.Post, kako ističe efendija, nije samo odricanje od hrane i pića, već i od loših misli, riječi i postupaka.

Posebno mjesto u tamazanskoj tradiciji zauzima iftar, večernji obrok kojim se prekida post. Iftari nisu samo porodična okupljanja, već i snažan simbol zajedništva. U mnogim džematima organizuju se zajednički iftari, gdje se okupljaju komšije, prijatelji, potvrđujući da Ramazan nosi snažnu poruku solidarnosti i međusobne brige.

„Ramazan nas uči da budemo bolji ljudi, da više dijelimo, više razumijemo i više praštamo“, poruka je koja se često može čuti iz džamija tokom ovog mjeseca.

Osim posta, vjernici se tokom Ramazana okupljaju na teravih namazu i drugim vjerskim aktivnostima, a posebna pažnja posvećuje se zadnjim danima mjeseca, koje donose dodatnu duhovnu vrijednost.

Ramazan je ujedno i vrijeme pojačane humanosti. Kroz izdvajanje zekata i sadekatul-fitra, pomaže se onima kojima je pomoć najpotrebnija, čime se jača osjećaj društvene odgovornosti i solidarnosti.

U vremenu ubrzanog načina života, Ramazan ostaje podsjetnik na prave vrijednosti, vjeru, porodicu, zajednicu i brigu o drugima.