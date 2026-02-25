SUTRA 15. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati u ČETVRTAK, 26.02.2026. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju (fotonaponsko postrojenje-solarna elektrana) za Aida Commerce d.o.o. Sarajevo i Propratna dokumentacija

3.a) Odluka o usvajanju Regulacinog plana „Svrake“ – Prijedlog i 3.b) Odluka o provođenje Regulacionog plana „Svrake“ – Prijedlog

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Solaris“- Objekti kolektivnog stanovanja na parcelama k.č. 1153/6 i k.č. 1154 k.o. Vogošća (Skraćeni postupak)

5. Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u poslovnom prostoru u ulici Partizanskog odreda zvijezda broj 34

6. Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji u poslovnom prostoru u ulici Jošanička broj 13

7. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o partnertstvu za realizaciju projekta „Spomen soba šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća“

8. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period 01.01. – 31.12.2025. godine

9. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025.godinu sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2026.godinu

10. Izvještaj o provedenim aktivnostima iz Operativnog plana vizije mjesnih zajednica za period 2023.-2025. godina

11. Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2025. godinu

12. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2025.godinu