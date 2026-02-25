SVEČANIM DEFILEOM VOZILA ČLANOVI ATV KLUBA MOTKA OBILJEŽAVAJU DAN NEZAVISNOSTI

Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, organizuje se svečana gradska vožnja koja će okupiti brojne učesnike iz Sarajeva, Vogošće i Hadžića. Okupljanje učesnika planirano je u 8:30 sati na parkingu Zetre, dok će kolona kroz Vogošću proći oko 9:00 sati.Vožnja će se kretati kroz više gradskih lokacija, uz kratko zadržavanje kod Vječne vatre. Završetak je planiran na brdu Žuč kod Krila slobode, gdje će učesnici zajedno obilježiti Dan nezavisnosti.

