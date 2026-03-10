UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA NOR-A VOGOŠĆA UPRILIČILO IFTARSKO DRUŽENJE

U vogošćanskom restoranu „Dolcetto“, Udruženje antifašista i boraca NOR-a Vogošća,, u sklopu svog tradicionalnog osmomartovskog druženje za dio svojih članica, upriličio iftar pokazujući tako kako se kroz zajedništvo, razgovor i međusobno uvažavanje čuvaju međuljudski odnosi, tradicija i njene istinske vrijednosti.

Ramazan je mjesec koji u sebi nosi posebnu duhovnu dimenziju, ali i snažnu poruku solidarnosti, međusobnog poštovanja i brige za druge. Vrijeme posta podsjeća ljude na važnost strpljenja, razumijevanja i pomaganja onima kojima je pomoć potrebna.

Ovo je naše tradicionalno druženje u okviru kojeg, u neformalnom razgovoru, analiziramo dosadašnje aktivnosti i utvrđujemo pravce narednog djelovanja, kaže Muhamed Softić, predsjednik UABNOR-a Vogošća. Naravno, to je i prilika da se više družimo, bolje upoznamo i vidimo treba li nekome pomoć, odnosno možemo li mi kao udruženje pomoći nekome ko se nalazi u stanju socijalne potrebe.