VATROGASNO DRUŠTVO VOGOŠĆA OBILJEŽILO 1. MART DAN NEZAVISNOSTI BIH

U povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Vatrogasno društvo Vogošća obilježilo je ovaj značajan datum svečanim programom na Trgu branilaca Vogošće. Obilježavanje je započelo podizanjem državne zastave BiH i intorniranjem himne, uz prisustvo građana i lokalnih zvaničnika.

Prisutnima se tom prilikom obratio i predsjednik VD Vogošća Jasmin Žigić, koji je istakao važnost obilježavanja Dana nezavisnosti kao podsjetnik na borbu za suverenitet, slobodu i jedinstvo BiH.

Okupljenima se obratio i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović koji je u svom govoru naglasio važnost zajedništva, međusobnog poštovanja i kontinuiranog rada na razvoju lokalne zajednice i države u cjelini.

Svečano obilježavanje je proteklo u dostojanstvenoj atmosferi, uz poruke mira, zajedništva i posvećenosti očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine.