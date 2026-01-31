POČEO 28. MALONOGOMETNI TURNIR „VOGOŠĆA 2026“

Utakmicom između ekipa “MDG INTERNATIONAL” i “ZUKO E&D” danas je počelo 28. izdanje tradicionalnog vogošćanskog malonogometnog turnira “Vogošća 2026”.

SUBOTA 31.01.2026.

12:00 MDG INTERNATIONAL – ZUKO E&D

13:00 JOŠANICA – KING VOGOŠĆA

14:00 JOB UV VOGOŠĆA – VISOKA ŠKOLA CEPS

NEDJELJA 01.02.2026.

12:00 PATRIOTSKA LIGA VOGOŠĆA – 31. JULI KOBILJA GLAVA

13:00 AKTIVA 2014 – R&S

14:00 ZELENE BERETKE VOGOŠĆA – DRAMA KAFIĆ

Inače, turnir je dio programa obilježavanja godišnjice reintegracije Općine Vogošća u sastav FBiH. Organizatori turnira su JOB „Unija veterana” Vogošća i Općina Vogošća, a ovogodišnje izdanje okupit će ukupno 26 ekipa, što još jednom potvrđuje značaj i popularnost ovog sportskog događaja. Utakmice se igraju u Sportskoj dvorani “Amel Bečković”, a ulaz za sve ljubitelje sporta je slobodan.