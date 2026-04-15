U SPORTSKOJ DVORANI “AMEL BEČKOVIĆ” ODRŽANE “IGRE BEZ GRANICA”

U povodu 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, JU KSC Vogošća organizovala je manifestaciju „Igre bez granica” za učenike vogošćanskih osnovnih škola. Ovaj događaj okupio je veliki broj mališana koji su kroz raznovrsne sportsko-zabavne igre pokazali timski duh i zajedništvo.

Cilj događaja bio je da se na jedan drugačiji, djeci prilagođen način obilježi značajan datum iz historije Bosne i Hercegovine, ali i da se učenici podsjete na vrijednosti solidarnosti i prijateljstva.

Učenici su se takmičili u disciplinama poput skoka u dalj, skokova u vreći, štafetnih igara, poligona, vožnje kolica, dok je pobjednik odlučen u neizvjesnom finalu povlačenja konopca, s obzirom na to da su ekipe imale izjednačen broj bodova.

Četvrto i peto mjesto podijelile su ekipe Osnovne škole „Zajko Delić” i Osnovne škole „Porodice ef. Ramić”. Treće mjesto pripalo je Osnovnoj školi „Zahid Baručija”, drugo mjesto osvojila je ekipa Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac”, dok je pobjednik turnira bila ekipa Osnovne škole „Izet Šabić”.