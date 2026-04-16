U VOGOŠĆI ODRŽANA TAKMIČENJA IZ ODBOJKE I ATLETIKE U OKVIRU TEHNICIJADE

Na sportskim terenima Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo prije nekoliko dana otvorena je treća Tehnicijada – veliko sportsko druženje učenika srednjih tehničkih i stručnih škola Kantona Sarajevo, koje iz godine u godinu bilježi rast i potvrđuje sve veći značaj u školskom sistemu.

Ovogodišnja Tehnicijada okuplja više od 2.000 učenika iz 21 škole i 3 srednjoškolska centra, uz podršku približno 50 profesora sporta i tjelesnog odgoja, čime povezuje više od polovine srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

U okviru programa učenici učestvuju u nogometu, košarci, odbojci, atletici, stonom tenisu i šahu, uz ravnopravno učešće muških i ženskih timova i naglasak na timskom radu, međusobnom uvažavanju i sportskom duhu.

Dio sportskih aktivnosti u okviru Tehnicijade danas je održan i u Vogošći, gdje su na sportskim terenima i u Sportskoj dvorani “Amel Bečković” učenici srednjih škola iz Kantona Sarajevo odmjerili snage u disciplinama odbojke i atletike, pokazujući visok nivo spremnosti, takmičarskog duha i fer-play ponašanja.

Tehnicijada ima izražen odgojno-obrazovni i društveni značaj, promoviše zdrav način života, povezuje učenike iz različitih škola, doprinosi njihovom mentalnom zdravlju i predstavlja prostor za druženje, razmjenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava.

Manifestacija će trajati šest dana, uz završne utakmice planirane na kraju programa. Aktivnosti se realiziraju na više lokacija, vanjskim terenima i u sportskoj sali škole domaćina, Srednjoškolskim centrima Vogošća i Hadžići, kao i na terenima Srednje medicinske škole Jezero.

U svojoj trećoj godini, Tehnicijada se profilira kao manifestacija koja prerasta u tradiciju, događaj koji povezuje škole, osnažuje učenike i gradi zdravije i aktivnije školsko okruženje za učenike u Kantonu Sarajevo.